Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Roller und Lastwagen - PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Gegen 11:40 Uhr kam es am Donnerstag auf der Schlierbacher Landstraße auf Höhe der Haltestelle Jägerhaus in Fahrtrichtung Neckargemünd zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Lastwagen. Die Polizei sowie der Rettungsdienst sind derzeit vor Ort im Einsatz. Aktuell ist unklar, ob es bei dem Unfall Verletzte gab.

Zur Unfallaufnahme ist die Schlierbacher Landstraße aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es ist in dem Bereich mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell