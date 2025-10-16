PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Roller und Lastwagen - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Die Sperrung der Schlierbacher Landstraße aufgrund des Verkehrsunfalls, welcher sich gegen 11:40 Uhr ereignete, ist aufgehoben. Der Verkehr fließt wieder in beide Richtungen.

Bei dem Unfall wurde der Rollerfahrer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor.

Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

