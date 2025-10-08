PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall an Kreisverkehr - Radfahrerin leicht verletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein 43-jähriger Mann aus Hiddenhausen fuhr gestern (07.10.), gegen 18.15 Uhr mit seinem Ford auf der Birkenstraße in Richtung Herringhausen. Im Einmündungsbereich des Kreisverkehrs Engerstraße/Birkenstraße beabsichtigte er, in den Kreisverkehr einzufahren. Zeitgleich fuhr eine 23-jährige Frau aus Enger mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Engerstraße Richtung Herford. Als der 43-Jährige mit seinem Fahrzeug in den Kreisverkehr einfuhr, fuhr zeitgleich von rechts kommend die 23-Jährige über die dortige Überquerungshilfe. Die Radfahrerin prallte daraufhin mit dem Rad gegen den Kotflügel des Autos und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde sie leicht verletzt und mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

