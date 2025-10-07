PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall an Bushaltestelle - VW stößt mit Nissan zusammen

Vlotho (ots)

(jd) Am Montag (06.10.) ereignete sich gegen 14.03 Uhr auf der Mindener Straße in Fahrtrichtung Uffeln ein Verkehrsunfall. Der 47-jährige Fahrer eines Busses beabsichtigte, an einer Bushaltestelle kurz vor der Einmündung zur Valdorfer Straße anzuhalten und befand sich daher bereits auf dem Seitenstreifen. Unmittelbar hinter ihm befand sich eine 39-jährige Vlothoerin mit ihrem VW, die ebenfalls auf dem Seitenstreifen fuhr und den rechten Blinker gesetzt hatte. Sie fuhr dann jedoch zurück auf den Fahrstreifen stieß dort gegen den Nissan eines 55-jährigen Mannes aus Porta Westfalica, in Folge wurde dann auch noch der Bus gerammt. Der 55-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Die 39-Jährige wurde vor Ort medizinisch betreut. Zwei Kinder, die sich mit in dem VW befunden haben, blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Mindener Straße gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

