Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autofahrer beschädigt Übertragekasten und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall an der Koblenzer Straße wurde in den vergangenen Tagen ein Übertragekasten beschädigt: Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Montag (06.10.), gegen 11.00 Uhr das Versorgungsunternehmen, dem der Übertragekasten gehört und teilte mit, dass er schwer beschädigt war. Der Kasten war vollständig aus der Verankerung gebrochen und er wies massive Kratzspuren auf. Inwieweit die innen liegende Elektronik beschädigt ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden liegt bei mindestens 3.000 Euro. Der Verursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Daher bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Herford mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, um Hinweise unter 05221/8880.

