Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsversuch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Der Inhaber eines Geschäfts an der Burgstraße bemerkte am Dienstagmorgen (07.10.), dass der Schließzylinder seiner Eingangstür beschädigt war. Der Mann verständigte die Polizei. Eine erste Durchsicht des Videomaterials aus den Überwachungskameras ergab, dass zwei unbekannte, offenbar männliche Personen, gegen 2.38 Uhr versuchten, gewaltsam die Tür zu öffnen. Während eine Person die Tür mit einem Werkzeug bearbeitete, schaute die zweite Person kontinuierlich in Richtung Straße. Da die Eingangstür dem Einbruchsversuch standhielt, flüchteten die beiden dunkel gekleideten Personen in unbekannte Richtung. Beide trugen eine Mütze und ein Halstuch, das sie sich jeweils bis über die Nase gezogen haben. Der Sachschaden an der Tür liegt bei rund 800 Euro. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruchsversuch machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell