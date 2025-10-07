PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes gerät auf Gegenfahrbahn - Nissan schleudert in Feld

Löhne (ots)

(jd) Ein 21-jähriger Löhner fuhr am Montag (06.10.), gegen 14.00 Uhr mit seinem Mercedes auf der Häger Straße in Richtung Herford. Im Bereich einer Kurve verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch das Heck ausbrach und er auf die Gegenfahrbahn gelangte. Dort fuhr zeitgleich eine 60-jährige Löhnerin mit ihrem Nissan. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen und durch die starke Wucht des Aufpralls wurde der Nissan auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Zeugen leisteten Erste Hilfe und kümmerten sich bis zum Eintreffen des hinzugerufenen Rettungsdienstes um die beiden Autofahrer. Beide wurden bei dem Unfall schwer verletzt und jeweils mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Häger Straße in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

