POL-UL: (HDH) Nattheim/A7 - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall bei Heidenheim.

Ulm (ots)

Um kurz vor 6 Uhr fuhr der 58-jährige Sattelzuglenker auf der A7 in Richtung Würzburg. Kurz nach der Ausfahrt Heidenheim kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von seiner Spur ab. Er kollidierte mit der Leitplanke. Da eine medizinische Ursache nicht ausgeschlossen werden konnte, kam der Mercedes-Lenker zur weiteren Abklärung in eine umliegende Klinik. Durch den Verkehrsdienst Heidenheim wird der Schaden am Sattelzug auf 18.000 Euro und an der Leitplanke auf 9.000 Euro geschätzt.

