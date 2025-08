Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Motorradfahrer gibt Gas

Am Freitag flüchtete ein 31-Jähriger vor der Polizei.

Ulm (ots)

Gegen 00.20 Uhr fuhr der 31-Jährige mit seinem Motorrad in der Poststraße. Hinter ihm fuhr eine Polizeistreife. Der Motorradfahrer gab plötzlich gas. Die Polizisten wollten den Fahrer daraufhin kontrollieren und gaben dem Fahrer Anhaltezeichen. Diese wurden ignoriert und der 31-Jährige flüchtete. Während der Verfolgung überfuhr der Kradlenker mehrfach rote Ampeln. Nach knapp 10 Minuten endete die Flucht des 31-Jährigen in einem Hinterhof im Bereich der Schützenstraße. Dort konnte der Flüchtende vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins. Auch schien er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Das soll nun eine Blutprobe klären. An der Fahndung beteiligten sich mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber.

