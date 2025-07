Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Schockanrufer machen Beute

Am Mittwoch brachten Betrüger eine Seniorin aus Steinheim um ihr Erspartes.

Gegen 13 Uhr klingelte das Telefon bei der Frau. Ein Betrüger täuschte vor, ihre Tochter hätte einen Unfall verursacht, bei dem jemand gestorben sei. Um ihre angeblich in Haft sitzende Tochter nun gegen Kaution freizukaufen, forderte er Bargeld oder Wertgegenstände. Der angebliche Polizist schickte einen Abholer an die Adresse der Frau. Etwa gegen 14.45 Uhr übergab die Seniorin Schmuck und Gold an einen unbekannten Abholer. Bei dem Abholer soll es sich um einen ca. 165 cm großen und schlanken Mann mit einem kleinen schwarzen Schnauzbart gehandelt haben. Er trug eine weiße Jogginghose und einen weißen Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte er bei der Übergabe über den Kopf gezogen. Anschließend lief er vom BereichBereich Zanger Weg / Schnaitheimer Weg in Richtung Kreisverkehr der Königsbronner Straße davon. Kurze Zeit später erkannte die Geschädigte den Betrug und erstattete Anzeige.

Die Kriminalpolizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen.

