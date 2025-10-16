Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Frontalunfall auf der B 535 - PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich um kurz vor 13:30 Uhr ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos auf der B 535, kurz vor der Einmündung zur Speyerer Straße. Nach aktuellem Erkenntnisstand war das unfallverursachende Auto auf der B 535 aus Richtung Emmertsgrund/Boxberg in Fahrtrichtung Plankstadt unterwegs und geriet aus bislang unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einer frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Nach derzeitigem Stand wurde bei dem Unfall eine Person verletzt. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

