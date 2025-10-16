PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 24-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in den Mannheimer Innenstadtquadraten erlitt ein 24-jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen.

Ein 48-jähriger Mann war gegen 16.15 Uhr mit seinem Opel auf der Straße zwischen den Quadraten G 6 und H 6 in Richtung Luisenring unterwegs. Beim Überholen des Radfahrers, der in gleiche Richtung auf dem Fahrradschutzstreifen fuhr, streifte er den Radler. Der 24-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden an Händen, Stirn und Kinn zu. Eine medizinische Betreuung war nicht erforderlich.

Sowohl das Auto als auch das Fahrrad wurden durch den Zusammenprall beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die weitere Unfallsachbearbeitung erfolgt durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

