Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Straßensperrung aufgrund eines Brandeinsatzes, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 15:45 Uhr wurde ein Brandgeschehen in der Hauptstraße gemeldet. Neben der Polizei sind auch Rettungskräfte und Feuerwehr im Einsatz. Informationen über etwaige Verletzte oder die Ursache des Brandes liegen derzeit nicht vor.

Für die Einsatzmaßnahmen wurde die Hauptstraße im Bereich der Jakobsgasse gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell