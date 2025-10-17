PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand einer Industriehalle im Mannheimer Hafen

Mannheim (ots)

Am Abend des 16.10.25 meldeten gegen 22:24 Uhr mehrere Zeugen offene Flammen und eine Brandentwicklung in der Hansastraße im Industriehafen der Stadt Mannheim. Durch die Einsatzkräfte konnte im Bereich einer Industrieanlage ein Brand in einem Dachstuhl lokalisiert werden. Personen waren durch die Brandentwicklung nicht gefährdet. Da der Brand jedoch schnell auf ein Dach einer Lagerhalle übergriff, musste die Feuerwehr weiteres Material und Personal zur Unterstützung anfordern. Derzeit ist die Berufsfeuerwehr Mannheim mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr immer noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt, da einzelne Glutnester immer wieder aufflammen. Bei den Löscharbeiten wurde ein 46-jähriger Feuerwehrmann verletzt und muss derzeit im Krankenhaus behandelt werden. Zudem kommt es durch die Löscharbeiten derzeit auch zu einer Geruchsbelästigung im Stadtgebiet Mannheim. Eine Gefahr besteht für die Bevölkerung aber nicht.

Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden wird aber vermutlich im sechsstelligen Bereich liegen. Zur Brandursache hat der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

