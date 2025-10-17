PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Kollision zwischen Motorrad und Auto

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es im Ortsteil Großsachsen zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person.

Gegen 16:00 Uhr war eine 75-jährige Autofahrerin in der Blumengasse in Fahrtrichtung Schriesheim mit ihrem BMW unterwegs. Ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr diese im Kreuzungsbereich Blumengasse/Pestalozzistraße an den rechten Fahrbahnrand heran, um zum Wenden auszuholen. Der hinter ihr fahrende, 17-jährige Motorradfahrer setzte zeitgleich mit seiner PIAGGIO zu einem Überholmanöver an. Als die 75-Jährige im Kreuzungsbereich zu wenden begann, übersah sie den Motorradfahrer. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Kollision zwischen dem Motorradfahrer und der Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß kam der 17-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht.

Der Motorradfahrer wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl an dem Auto als auch an dem Motorrad entstanden Gesamtsachschäden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim nahm die Unfallermittlungen auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 12:00

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der L 592 mit mehreren Verletzten

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag ereignete sich gegen 21:30 Uhr ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der L 592. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr eine 24-Jährige mit einem Daimler-Benz zunächst auf der L 592 von Steinsfurt in Richtung Reihen. Im weiteren Verlauf wollte sie nach links auf die ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:08

    POL-MA: Mannheim: Versuch, Gegenstände aus Fahrzeug zu entwenden, scheitert

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagmorgen wurde ein Mann vorläufig festgenommen, als er in der Mannheimer Innenstadt versuchte, Gegenstände aus einem Fahrzeug eines Versanddienstleisters zu entwenden. Gegen 08:15 Uhr verständigte ein 25-jähriger Mann die Polizei und teilte mit, dass sich in seinem Paketzustellfahrzeug ein Dieb befindet. Ersten Ermittlungen zufolge ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 09:36

    POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Roller und Lastwagen - PM Nr. 3

    Heidelberg (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6139060 // https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6139128), kam es in der Schlierbacher Landstraße am Donnerstagvormittag gegen 11:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 58-jährigen Rollerfahrer und einem 50-jährigen LKW-Fahrer. Anders als in der ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren