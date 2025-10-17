PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Frontalunfall auf der B 535, PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich um kurz vor 13:30 Uhr ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos kurz nach der Einmündung der Speyerer Straße auf die B 535. Entgegen der ersten Meldung fuhr ein 49-Jähriger mit einem Sprinter auf der B 535 aus Richtung Plankstadt in Fahrtrichtung Emmertsgrund/Boxberg. Kurz nach der Zusammenführung mit dem Fahrstreifen, der von der Speyerer Straße einmündet, zog der Sprinter aus bislang unbekanntem Grund nach links in den Gegenverkehr. Dabei stieß das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Mini zusammen. Dessen 48-jähriger Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in einer Gesamthöhe von 6.000 Euro. Da bei der Kollision Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn gereinigt werden, weshalb es in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Staubildung bis kurz vor 16:30 Uhr kam.

Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

