Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Korrektur - Kollision zwischen Motorrad und Auto - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Entgegen der bereits veröffentlichten Pressemeldung zu dem Unfall in Hirschberg (https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915) fuhren die beiden beteiligten Fahrzeuge nicht in Fahrtrichtung Schriesheim, sondern in Fahrtrichtung Weinheim.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Unfallermittlungen. Daher bittet das Polizeirevier Weinheim Personen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06201 10030 zu melden.

