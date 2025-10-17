Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zweiradfahrer flüchtet nach Auffahrunfall - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 14:30 Uhr, kam es im Bereich Luisenring / Seilerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der bislang unbekannte Fahrer eines motorisierten Zweirads anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Eine 30-jährige Hyundai-Fahrerin war auf dem Luisenring in Fahrtrichtung Seilerstraße auf der Rechtsabbiegerspur unterwegs und hielt an einer rotzeigenden Ampel an. Ein bislang unbekannter Zweiradfahrer fuhr auf das Heck der 30-Jährigen auf.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens vereinbarten beide Beteiligten, zur Unfallaufnahme in die Untermühlstraße zu fahren. Der unbekannte Fahrer folgte zunächst der 30-Jährigen, entzog sich dann jedoch entgegen der vorherigen Vereinbarung, und flüchtete schließlich über die Linksabbiegerspur auf die B44 in Richtung Ludwigshafen am Rhein.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Täterbeschreibung:

- männlich, ca. 25-30 Jahre alt - ca. 165-170 cm groß - gebräunte Haut - rotstichiger, dunkelblonder Drei-Tage-Bart - schlanke Figur - bekleidet mit schwarzem Hoodie mit weißen Bändeln - trug keinen Schutzhelm

Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/33010 zu melden.

