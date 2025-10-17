PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zweiradfahrer flüchtet nach Auffahrunfall - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 14:30 Uhr, kam es im Bereich Luisenring / Seilerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der bislang unbekannte Fahrer eines motorisierten Zweirads anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Eine 30-jährige Hyundai-Fahrerin war auf dem Luisenring in Fahrtrichtung Seilerstraße auf der Rechtsabbiegerspur unterwegs und hielt an einer rotzeigenden Ampel an. Ein bislang unbekannter Zweiradfahrer fuhr auf das Heck der 30-Jährigen auf.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens vereinbarten beide Beteiligten, zur Unfallaufnahme in die Untermühlstraße zu fahren. Der unbekannte Fahrer folgte zunächst der 30-Jährigen, entzog sich dann jedoch entgegen der vorherigen Vereinbarung, und flüchtete schließlich über die Linksabbiegerspur auf die B44 in Richtung Ludwigshafen am Rhein.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Täterbeschreibung: 

- männlich, ca. 25-30 Jahre alt 
- ca. 165-170 cm groß 
- gebräunte Haut 
- rotstichiger, dunkelblonder Drei-Tage-Bart 
- schlanke Figur 
- bekleidet mit schwarzem Hoodie mit weißen Bändeln 
- trug keinen Schutzhelm

Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/33010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Janine Volz
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren