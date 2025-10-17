Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger stolpert über gespannten Draht - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend war ein Fußgänger in einem Wald spazieren und kam ins Straucheln, da Unbekannte einen Draht über einen Waldweg gespannt hatten.

Der 61-Jährige war gegen 21:00 Uhr in einem Waldstück zwischen dem Kriegerdenkmal unterhalb der Wachenburg und der Burgruine Windeck unterwegs, als er trotz einer mitgeführten Taschenlampe das gespannte Drahtseil übersah, welches Unbekannte etwa unterhalb der Kniehöhe an einem Zaun sowie einem gegenüberliegenden Baumstamm befestigt hatten. Der Fußgänger stolperte zwar über den Draht, stürzte jedoch nicht zu Boden, sodass er glücklicherweise nicht verletzt wurde.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell