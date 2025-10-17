Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg

Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet(www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6140165), wurde gegen 20:40 Uhr ein Küchenbrand in der Zehntstraße in Ladenburg gemeldet.

Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, sodass die Löscharbeiten gegen 21:00 Uhr beendet wurden.

Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Durch das Brandgeschehen entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine Plastikschüssel, welche zu nah am Herd abgestellt wurde, brandursächlich. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell