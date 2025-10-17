PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg
Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es in der Zehntstraße in Ladenburg zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines gemeldeten Küchenbrandes. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

