Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6
Mannheim: Auffahrunfall mit Personenschaden

BAB6 / Mannheim (ots)

Am späten Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, auf Höhe Mannheim-Feudenheim, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den mittleren der drei Fahrstreifen, als er aus bislang unbekannter Ursache auf den vorausfahrenden Lkw eines 30-jährigen Fahrzeugführers auffuhr. Durch den Aufprall verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Betonleitwand, drehte sich um 180 Grad und kam letztlich auf dem Standstreifen zum Stehen.

Der 38-jährige wurde hierbei leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt, bevor er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Der unfallverursachende Pkw, Marke Citroen, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch am Lkw entstand Sachschaden. Für die Unfallaufnahme mussten der rechte und der mittlere der drei Fahrstreifen für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die zuständige Autobahnmeisterei verständigt, die sich um die Reinigungsarbeiten kümmerte. Neben der Polizei waren auch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe BAB, übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Gizem Boz
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

