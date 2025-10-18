Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Spaß endet mit gebrochener Nase

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:30 Uhr, wurde der Polizei eine Körperverletzung in der Heidelberger Hauptstraße auf Höhe der Heiliggeistkirche gemeldet.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf mehrere Zeugen sowie die beiden Geschädigten. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 19-Jährige den 24-Jährigen erschreckt, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung kam. In der Folge schlug der 24-Jährige dem 19-Jährigen mit der Faust auf die Nase und verpasste dem 18-Jährigen eine Ohrfeige. Der 19-Jährige wurde mit gebrochener Nase vor Ort medizinisch versorgt.

Zeugen und Geschädigte machten vor Ort einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab Werte von über ein Promille bei den Beteiligten.

Nach der Anzeigenaufnahme und Erhebung der Personenbeschreibung des Beschuldigten fahndete die Polizei im Nahbereich und traf ihn kurze Zeit später aufgrund eines Zeugenhinweises an. Er verweigerte die Aussage zum Sachverhalt. Nachdem seine Personalien festgestellt worden waren, wurde er vor Ort entlassen und ihm ein Platzverweis erteilt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell