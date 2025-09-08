Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Räuberischer Diebstahl in Scheeßel: Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel. Am Donnerstag, den 04.09.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus im Lönsweg zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter wurde während der Tat von einem Hausbewohner überrascht, konnte jedoch fliehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drang der noch unbekannte Beschuldigte über die Terrassentür in das Wohnhaus ein, während sich ein Hausbewohner im Haus aufhielt. Der Täter durchsuchte das Erdgeschoss nach Wertgegenständen, als er plötzlich von dem 58-jährigen Bewohner überrascht wurde. Es kam zu einem kurzen Gerangel, bei dem der Mann leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Kohlhofweg. Zuvor hatte er Goldschmuck von bislang unbekanntem Wert an sich genommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 35 Jahre alt - circa 160 cm groß - Stoppelfrisur - dunkler Teint - auffällig viele Zahnlücken, insgesamt schlechte Zähne - grünes T-Shirt - beige Hose - brauner Gürtel

Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer hat im Bereich Lönsweg oder in den angrenzenden Straßen zur Tatzeit verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht? Meldungen bitte an die Polizei Rotenburg unter 04261-9470.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell