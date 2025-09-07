Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Intensive Kontrollen der Polizei, Körperverletzungen auf Erntefest

Rotenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende führten die Beamten der Polizei Rotenburg erneut umfangreiche Verkehrskontrollen im gesamten Südkreis durch. Dabei wurden insgesamt sieben Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel ihr Kraftfahrzeug führten und somit nicht mehr fahrbereit waren. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Drei weitere Fahrzeugführer waren ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs; auch hier musste die Weiterfahrt unterbunden werden. Gegen alle betroffenen Fahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es am Rande des Erntefestes in Hellwege zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen drei Gäste verletzt wurden. Die Verursacher sind teils bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rotenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell