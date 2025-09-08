Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen Zeven und Selsingen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven/B71. Am 07.09.2025, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der B 71 in Fahrtrichtung Selsingen, rund 200 Meter hinter dem Ortsausgang Zeven, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren zwei VW hintereinander in Richtung Selsingen, als der vordere VW (85 J. Mann) stark abbremste und der hintere VW (25 J. Mann) auffuhr. Zeugenangaben zufolge hatte zuvor ein bislang unbekannter Motorradfahrer die beiden Pkw überholt, obwohl der vordere Pkw abbiegen wollte. Durch das Überholmanöver bremste der 85-Jährige seinen VW stark ab, wodurch es schlussendlich zum Auffahrunfall kam. Der Motorradfahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden wird auf fast 4000 Euro geschätzt.

Die Polizei Zeven bittet nun um Hinweise: Wer kann Angaben zu dem unbekannten Motorradfahrer oder seinem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04281-95920 entgegen.

