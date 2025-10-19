PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental
Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - PM Nr.2

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Samstagabend gegen 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L600 bei Bammental.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 36-jähriger Fahrzeugführer mit seinem KIA Sportage die B45 von Wiesenbach kommend in Fahrtrichtung Neckargemünd. An der Kreuzung L600 / Wiesenbacher Straße beabsichtigte er, nach links in Fahrtrichtung Bammental abzubiegen. Hierbei missachtete der 36-Jährige die rotlich zeigende Lichtzeichenanlage und fuhr verkehrswidrig in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zur Kollision mit einem von Neckargemünd kommenden Skoda eines 45-Jährigen. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden.

In dem KIA befand sich neben dem 36-jährigen Unfallverursacher noch ein ebenfalls 36-jähriger Beifahrer. Der Fahrer des KIA wurde leicht, sein Beifahrer schwer verletzt.

In dem Skoda Kodiaq befanden sich neben dem Fahrzeugführer noch insgesamt fünf weitere Personen im Alter von einem, sechs, 36 sowie zwei Personen im Alter von 70 Jahren. Alle Insassen des Skodas wurden durch die Kollision verletzt. Zwei davon schwer, die anderen vier leicht. Alle Verletzten wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An der Unfallstelle waren neben starken Kräften der Polizei u. a. fünf Fahrzeuge und 21 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bammental, sowie ein leitender Notarzt und zahlreiche Rettungswagen im Einsatz.

Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. An dem KIA entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. An dem Skoda entstand ebenfalls Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Heidelberg, Außenstelle Walldorf, und dauerte bis ca. 23.00 Uhr an. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

