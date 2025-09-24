Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Suche nach einer/m Geschädigten nach Verkehrsunfall

St. Ingbert (ots)

Bereits am Morgen des 02.09.2025 kam es auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall. Die bekannte Verursacherin kollidierte mit einem auf dem Parkplatz geparkten bislang unbekannten Pkw. Bevor der Unfall von der Polizei aufgenommen werden konnte entfernte sich der/die Geschädigte vom Parkplatz. Zeugen bzw. der/die Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in St. Ingbert zu melden. (Tel.06894-1090 oder pi-st-ingbert@polizei.slpol.de)

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell