Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Dubiose Asphaltarbeiten

St. Ingbert (ots)

Am 17.07.2025, 10:00 Uhr, kam es in St. Ingbert - Rohrbach zu einer Betrugsmasche der anderen Art. Hierbei wurde der Geschäftsführerin der geschädigten Firma aus Rohrbach ein attraktives Angebot für Asphaltarbeiten auf dem Firmengelände angeboten. Kunden werden damit angelockt, dass die betrügerische Firma vorgaukelt, Asphalt von einer in der Nähe befindlichen Baustelle übrig zu haben. Dieser Asphalt wird kostenlos angeboten, lediglich der Arbeitsaufwand soll entlohnt werden. Anschließend führt die Firma eigenständig deutlich mehr Asphaltarbeiten aus als vereinbart wurde. So auch in diesem Fall. Statt der vereinbarten 10.000 EUR verlangte die "Asphaltfirma" am Ende 42.000 EUR. Dank des umsichtigen Handelns der Geschäftsführerin kam es zu keinem finanziellen Schaden. Die Geschäftsführerin meldete den Vorfall der Polizei. Die Masche ist bundesweit unter dem Begriff "Asphalt Mafia" bekannt.

Die Polizei ruft zur Achtsamkeit bei derartig dubiosen Geschäften auf. Melden Sie einen solchen Vorfall umgehend der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell