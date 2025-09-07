Polizeiinspektion Sankt Ingbert
POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht an der Rohrbachhalle in St. Ingbert Rohrbach
St. Ingbert (ots)
Am Mittag des 07.09.2025 kam es zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers auf dem Parkplatz der Rohrbachhalle in der Straße Hinter den Gärten in St. Ingbert Rohrbach. Der Unfallverursacher stieß mit einem auf dem Parkplatz unterhalb der Rohrbachhalle geparkten, roten BMW zusammen. Hierdurch beschädigte er diesen am Kotflügel der Fahrerseite und flüchtete anschließend in unbekannter Richtung von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei bittet Passanten und Zeugen, die Angaben zum flüchtenden Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) zu melden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell