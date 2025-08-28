Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Aufklärung der Schlägerei vom 25.05.2025 in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 25. 05.2025 fand in St. Ingbert, Kaiserstraße, eine Schlägerei statt, bei welcher 2 Personen verletzt wurden. Aufgrund existierender Videoaufnahmen und anschließender Veröffentlichung in sozialen Medien, hatte der Vorfall größere Öffentlichkeitswirkung. (Pressemeldung, Polizeiinspektion St. Ingbert, vom 28.05.2025)

Nach Auswertung der existierenden Foto- und Videoaufnahmen und anschließenden intensiven Ermittlungen, konnten nun alle Tatbeteiligte der Schlägerei identifiziert und zugeordnet werden. Gegen die Tatbeteiligten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Neben entsprechenden Zeugenaussagen, trugen die gefertigten Foto- und Videoaufnahmen, wesentlich zur Tataufklärung bei.

Dies zeigt einmal mehr, dass das nicht wegschauen bei Straftaten einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Sicherheit leistet.

Die Polizei St. Ingbert bedankt sich hierfür bei den aufmerksamen Bürgern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell