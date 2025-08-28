PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IGB: Zeugen nach Pkw-Aufbrüchen in St. Ingbert gesucht!

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 27.08.2025, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 28.08.2025, 08:15 Uhr kam es in St. Ingbert zu insgesamt 8 Pkw-Aufbrüchen. Von den unbekannten Tätern wurden gezielt Firmenfahrzeuge von Handwerkerfirmen angegangen und hieraus Werkzeuge entwendet. Die Taten ereigneten sich auf den zum Teil frei zugänglichen Firmengeländen in der Oststraße, Parallelstraße und Poensgen-und-Pfahler Straße. Zeugen werden gebeten sich unter Tel: 06894/1090 mit der PI St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

