Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 19.09.2025 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Ensheimer Straße in St. Ingbert in Höhe des Anwesens Nr. 131 ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei befuhr der Unfallverursacher mit seinem PKW, vermutlich einem grauen Ford, die Ensheimer Straße aus Richtung Sengscheid kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Hierbei kollidierte er mit seinem Seitenspiegel der Beifahrerseite mit dem Seitenspiegel der Fahrerseite des am Fahrbahnrand geparkten PKW des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei bittet Passanten und Zeugen, die Angaben zum flüchtenden Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell