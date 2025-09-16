Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht am Markt in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 16.09.2025 zwischen 15:55 Uhr und 16:05 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz "Marktplatz", Am Markt in St. Ingbert, ein Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers. Demnach touchierte ein dunkler SUV/Minivan mit großem, viereckigen, dunklen Dachkoffer (vermutlich der Marke "Citroen" und mutmaßlich einem IGB-Kreiskennzeichen) den geparkten Opel Corsa mit NK-Kreiskennzeichen der 57-jährigen Geschädigten aus Neunkirchen. Anschließend verließ das unbekannte Fahrzeug die Unfallörtlichkeit über die Rickertstraße in Fahrtrichtung Poststraße, ohne dass der Unfallverursacher Angaben zu seiner Person oder seiner Verkehrsbeteiligung gemacht hätte. Verletzt wurde niemand. Die Sachschadenshöhe wird auf 1000 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Sollten Zeugen Angaben zum Unfall oder zu dem unfallverursachenden PKW machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

