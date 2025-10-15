Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Taxi: Zwei Fahrgäste leicht verletzt

Speyer (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025 gegen 12:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße / Friedrich-Ebert-Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Taxi, bei dem zwei Fahrgäste leicht verletzt wurden.

Der Nahverkehrsbus befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Wormser Landstraße und hatte sich auf der Linksabbiegerspur eingeordnet, um an der Kreuzung am rauschenden Wasser in die Friedrich-Ebert-Straße abzubiegen. Neben dem Bus stand ein Taxi auf der Geradeausspur in Richtung Wormser Landstraße.

Als die Ampel für Linksabbieger auf Grün schaltete, versuchte der Taxifahrer noch vor dem Bus einen Spurwechsel durchzuführen, um ebenfalls nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem bereits anfahrenden Bus.

Der Busfahrer leitete eine Vollbremsung ein, wodurch zwei weibliche Fahrgäste, eine 25-jährige und eine 57-jährige, nach vorne geschleudert wurden und zu Fall kamen. Beiden erlitten leichte Verletzungen, die vor Ort von einem Rettungswagen begutachtet wurden. Der Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8000EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell