POL-PDLU: Unfall mit verletzter Radfahrerin
Mutterstadt (ots)
Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin kam es am Dienstnachmittag gegen 17:40 Uhr in der Neustadter Straße. Beim Einfahren in einen dortigen Kreisverkehr übersah ein 51-jähriger Autofahrer aus Hochdorf-Assenheim ein bereits im Kreisverkehr fahrende 68-jährige aus Mutterstadt und stieß mit dieser zusammen. Die 68-jährige kam hierdurch zu Sturz und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand zudem geringer Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell