Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletzter Radfahrerin

Mutterstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin kam es am Dienstnachmittag gegen 17:40 Uhr in der Neustadter Straße. Beim Einfahren in einen dortigen Kreisverkehr übersah ein 51-jähriger Autofahrer aus Hochdorf-Assenheim ein bereits im Kreisverkehr fahrende 68-jährige aus Mutterstadt und stieß mit dieser zusammen. Die 68-jährige kam hierdurch zu Sturz und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand zudem geringer Sachschaden.

