POL-PDLU: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß
Schifferstadt (ots)
Beim Abbiegen von der Schubertstraße in die Wagnerstraße stieß ein 13-jähriger Fahrradfahrer aus Schifferstadt mit einer aus der Wagnerstraße kommenden 71-jährigen Motorradfahrerin, ebenfalls aus Schifferstadt, zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzten die beiden Unfallbeteiligten und verletzten sich. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird nun ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.
