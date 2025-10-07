PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251007-1-PDNMS-Polizei reagiert auf jüngste Ereignisse in Neumünster - Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen und verstärkte Präsenz geplant

Neumünster (ots)

Die Geschehnisse in den vergangenen Wochen in der Neumünsteraner Innenstadt haben bei einigen Bürgerinnen und Bürgern ein verstärktes Gefühl der Unsicherheit ausgelöst. Die Polizei nimmt diese Wahrnehmung sehr ernst und wird aufgrund der öffentlichkeitswirksamen Gewalttaten der letzten Tage und Wochen die Sicherheitsmaßnahmen - insbesondere in der Nähe des Bahnhofs - deutlich erhöhen.

Als Teil der Maßnahmen wird die Polizei in dem betroffenen Bereich verstärkt Präsenz zeigen. Außerdem wird ein Kontrollort im Bereich der Kieler Straße und den umliegenden Straßen eingerichtet, an dem Personen anlassunabhängig durch die Polizei kontrolliert werden können. Hier können Personalien festgestellt und Personen sowie mitgeführte Gegenstände durchsucht werden.

Ziel ist es, präventiv tätig zu sein, d.h. Straftaten vorzubeugen, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und dadurch das allgemeine Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig zu stärken und zu festigen.

Es ist wichtig hervorzuheben, dass die Straftaten der letzten Zeit größtenteils innerhalb eines geschlossenen Personenkreises stattfanden, das heißt, die Beteiligten standen in persönlichen Beziehungen zueinander oder es handelte sich um Betäubungsmittelkriminalität. Die Anzahl der Straftaten in diesem Bereich ist insgesamt nicht signifikant angestiegen. Dennoch ist der Polizei bewusst, dass die aktuellen Ereignisse bei vielen Menschen Verunsicherung ausgelöst haben.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Verständnis für die Maßnahmen.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 11:15

    POL-NMS: 251006-1-pdnms Brand eines Strohballenlagers und Viehstalls in Barkelsby

    Barkelsby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 04.10.2025 gegen 03.15 Uhr  kam es zu einem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Dorfstraße in Barkelsby. Auf dem Gelände brannten zahlreiche Heuballen. Das Feuer griff auf einen nahe stehenden Viehstall über, ebenfalls wurde ein PKW, der in unmittelbarer Nähe stand, von dem Feuer beschädigt.   ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:42

    POL-NMS: 251006-2-pdnms Zeugen nach Brandstiftung an PKW in Rendsburg gesucht

    Rendsburg (ots) - Am 04.10.2025 gegen 00.40 Uhr kam es zu einem Feuer an einem geparkten PKW in der Hollesenstraße in Rendsburg, nach derzeitigen Ermittlungsstand dürfte es sich um eine Brandstiftung gehandelt haben. Gegen 00.40 Uhr bemerkten Anwohner einen brennenden PKW auf der Straße, die Zeugen konnten noch sagen, dass das Feuer auf dem rechten vorderen Reifen ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:43

    POL-NMS: 251002-2-pdnms Drei Festnahmen in Westerrönfeld nach Einbruch

    Westerrönfeld (ots) - Am 01.10.2025 gegen 23.55 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Postfiliale in der Dorfstraße in Westerrönfeld, im Rahmen der Fahndung konnten drei Personen festgenommen werden. Ein aufmerksamer Anwohner hatte merkwürdige Geräusche aus der Postfiliale wahrnehmen können und rief die Polizei. Der Anrufer konnte noch sehen, wie mindestens zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren