Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251002-2-pdnms Drei Festnahmen in Westerrönfeld nach Einbruch

Westerrönfeld (ots)

Am 01.10.2025 gegen 23.55 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Postfiliale in der Dorfstraße in Westerrönfeld, im Rahmen der Fahndung konnten drei Personen festgenommen werden.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte merkwürdige Geräusche aus der Postfiliale wahrnehmen können und rief die Polizei. Der Anrufer konnte noch sehen, wie mindestens zwei maskierte Männer aus der Postfiliale kamen und in einen PKW stiegen und vom Tatort wegfuhren.

Mehrere eingesetzte Streifenwagen nahmen die Fahndung auf und konnten schließlich das beschriebene Fahrzeug im Nahbereich anhalten und kontrollieren. Im Fahrzeug befanden sich drei Personen, zwei 23 und 32 jährige deutsche Männer sowie die Fahrerin des PKW, eine 35 jährige deutsche Frau.

Alle drei Personen wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Rendsburg verbracht.

Die drei Personen erwartet jetzt eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls, die 35 jährige Fahrerin stand zum Zeitpunkt der Kontrolle unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, gegen sie wurde ebenfalls noch eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz gefertigt.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

