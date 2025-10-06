PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251006-1-pdnms Brand eines Strohballenlagers und Viehstalls in Barkelsby

Barkelsby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 04.10.2025 gegen 03.15 Uhr kam es zu einem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Dorfstraße in Barkelsby. Auf dem Gelände brannten zahlreiche Heuballen. Das Feuer griff auf einen nahe stehenden Viehstall über, ebenfalls wurde ein PKW, der in unmittelbarer Nähe stand, von dem Feuer beschädigt. Die Tiere konnten aus dem Stall gerettet werden. Insgesamt fünf Personen erlitten Rauchgasintoxikationen, konnten aber nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Gruß

Sönke Petersen

Polizeidirektion Neumünster
Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

