Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251006-2-pdnms Zeugen nach Brandstiftung an PKW in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 04.10.2025 gegen 00.40 Uhr kam es zu einem Feuer an einem geparkten PKW in der Hollesenstraße in Rendsburg, nach derzeitigen Ermittlungsstand dürfte es sich um eine Brandstiftung gehandelt haben.

Gegen 00.40 Uhr bemerkten Anwohner einen brennenden PKW auf der Straße, die Zeugen konnten noch sagen, dass das Feuer auf dem rechten vorderen Reifen angefangen hat, nach kurzer Zeit stand der PKW dann im Vollbrand.

Zwei in unmittelbarer Nähe geparkte Fahrzeuge wurden ebenfalls noch von dem Feuer zum Teil stark beschädigt.

Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte zum Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen, wem sind fremde Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Sönke Petersen

Pressesprecher der Polizeidirektion Neumünster

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

