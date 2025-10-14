PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Waldsee/Mutterstadt/Schifferstadt (ots)

Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am späten Montagabend in der Ludwigstraße (Waldsee), in der Ludwigshafener Straße (Mutterstadt) und in der Speyerer Straße (Schifferstadt) mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurde ein Gurtverstoß festgestellt und geahndet. Weiterhin wurden aufgrund technischer Mängel und nicht mitgeführter Dokumente zehn Mängelberichte ausgestellt und weitere Verwarnungen ausgesprochen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 13:42

    POL-PDLU: Verletzte Fahrradfahrerin

    Dannstadt-Schauernheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin kam es am Montagmorgen gegen 11:30 Uhr Dannstadt-Schauernheim. Im Kreuzungsbereich Friedensstraße/Kantstraße missachtete eine 84-jährige Radfahrerin aus Dannstadt-Schauernheim die Vorfahrt einer 31-jährigen Autofahrerin aus Dannstadt-Schauernheim. Durch den anschließenden Sturz wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Zur ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:26

    POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Montag, den 13.10.2025, in der Zeit zwischen 06:45 Uhr bis ca. 18 Uhr parkte eine 23-Jährige ihren weißen PKW der Marke MG ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Hilgardstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich mit einem Fahrrad die Seite des PKW, beschädigte diesen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen, oder der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren