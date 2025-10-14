POL-PDLU: Verkehrskontrollen
Waldsee/Mutterstadt/Schifferstadt (ots)
Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am späten Montagabend in der Ludwigstraße (Waldsee), in der Ludwigshafener Straße (Mutterstadt) und in der Speyerer Straße (Schifferstadt) mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurde ein Gurtverstoß festgestellt und geahndet. Weiterhin wurden aufgrund technischer Mängel und nicht mitgeführter Dokumente zehn Mängelberichte ausgestellt und weitere Verwarnungen ausgesprochen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell