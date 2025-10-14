POL-PDLU: Verletzte Fahrradfahrerin

Speyer (ots) - Am Montag, den 13.10.2025, in der Zeit zwischen 06:45 Uhr bis ca. 18 Uhr parkte eine 23-Jährige ihren weißen PKW der Marke MG ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Hilgardstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich mit einem Fahrrad die Seite des PKW, beschädigte diesen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen, oder der ...

mehr