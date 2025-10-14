POL-PDLU: Verletzte Fahrradfahrerin
Dannstadt-Schauernheim (ots)
Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin kam es am Montagmorgen gegen 11:30 Uhr Dannstadt-Schauernheim. Im Kreuzungsbereich Friedensstraße/Kantstraße missachtete eine 84-jährige Radfahrerin aus Dannstadt-Schauernheim die Vorfahrt einer 31-jährigen Autofahrerin aus Dannstadt-Schauernheim. Durch den anschließenden Sturz wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell