Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzte Fahrradfahrerin

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin kam es am Montagmorgen gegen 11:30 Uhr Dannstadt-Schauernheim. Im Kreuzungsbereich Friedensstraße/Kantstraße missachtete eine 84-jährige Radfahrerin aus Dannstadt-Schauernheim die Vorfahrt einer 31-jährigen Autofahrerin aus Dannstadt-Schauernheim. Durch den anschließenden Sturz wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

