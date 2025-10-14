PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Montag, den 13.10.2025, in der Zeit zwischen 06:45 Uhr bis ca. 18 Uhr parkte eine 23-Jährige ihren weißen PKW der Marke MG ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Hilgardstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich mit einem Fahrrad die Seite des PKW, beschädigte diesen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
