Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsversuch in Frankenthal

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 10.10.25 auf den 11.10.25 zwischen 18:00 Uhr und 08:55 Uhr kam es im Lorscher Ring in Frankenthal durch unbekannte Täter zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhauses. Die Täter versuchten sich vermutlich mithilfe von Werkzeug über die Haupteingangs-, sowie die Kellertür Zugang in das Hausinnere zu verschaffen. Ein Eindringen in das Haus durch die Täter gelang nicht. An der Haupteingangs-, sowie der Kellertür konnten Beschädigungen festgestellt werden. Auch an den Fensterrahmen waren Beschädigungen in Form von Hebelspuren zu erkennen. Der Sachschaden wird auf circa 1.500EUR geschätzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass bei Abwesenheit Wohnungstüren nicht nur zugezogen, sondern auch abgeschlossen werden sollten. Auch gekippte Fenster sollen verschlossen werden. Haus- oder Wohnungsschlüssel sollten nicht auf dem Grundstück versteckt werden. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück und geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit!

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3202
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

