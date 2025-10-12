POL-PDLU: Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmittel
Speyer (ots)
Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr wurde ein 24-jähriger PKW-Führer im Erlenweg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Vortest bestätige die Einnahme von Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell