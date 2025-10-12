PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmittel

Speyer (ots)

Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr wurde ein 24-jähriger PKW-Führer im Erlenweg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Vortest bestätige die Einnahme von Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

  • 12.10.2025 – 09:25

    POL-PDLU: Zwei Vespa Roller aus Anhänger entwendet

    Speyer-Nord (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden aus einem abgestellten Anhänger auf dem Mitfahrerparkplatz in Speyer-Nord zwei Vespa-Roller sowie eine Werkzeugtasche entwendet. Unbekannte Täter öffneten hierzu die unverschlossene Seitenverkleidung des Anhängers und entnahmen die beiden Motorroller, welche lediglich mit einer Wegfahrsperre gesichert waren. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ...

  • 12.10.2025 – 09:23

    POL-PDLU: Schwerer Verkehrsunfall mit beteiligtem Rollerfahrer

    Speyer (ots) - Am Samstagabend um 23:30 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Iggelheimer Straße/Landwehrstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die Iggelheimer Straße in Richtung Ortsausgang. Er missachtete an der Kreuzung nach bisherigen Erkenntnissen das für ihn geltende Rotlicht. Die 86-jährige Unfallbeteiligte überquerte mit ihrem PKW zeitgleich die Kreuzung von ...

  • 12.10.2025 – 08:01

    POL-PDLU: Zwei Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet - Hinweise gesucht

    Böhl-Iggelheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (10./11.10.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gleich zwei in der Speyerer Straße geparkte Fahrzeuge. Offenbar befuhr der Verursacher die Speyerer Straße in Richtung L528 und fuhr zunächst auf ein in Längsaufstellung geparktes Fahrzeug auf. Beim anschließenden Zurücksetzen ...

