Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwerer Verkehrsunfall mit beteiligtem Rollerfahrer

Speyer (ots)

Am Samstagabend um 23:30 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Iggelheimer Straße/Landwehrstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die Iggelheimer Straße in Richtung Ortsausgang. Er missachtete an der Kreuzung nach bisherigen Erkenntnissen das für ihn geltende Rotlicht. Die 86-jährige Unfallbeteiligte überquerte mit ihrem PKW zeitgleich die Kreuzung von der Landwehrstraße kommend in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin sowie ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, an ihnen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein weiterer unbeteiligter PKW wurde durch herumfliegende Trümmerteile leicht beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

