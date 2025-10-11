Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit dem PKW

Dudenhofen (ots)

Am Freitagabend gegen 23:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 68-jährigen Autofahrer in der Iggelheimer Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Zudem erhält die Führerscheinstelle eine entsprechende Mitteilung.

Hinweis der Polizei: Wer alkoholisiert fährt, gefährdet sich und andere. Lassen Sie sich im Zweifelsfall abholen oder nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell