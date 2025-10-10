Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit manipulierten Kinderwagen Waren im Supermarkt gestohlen

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.10.25) gegen 16:45 Uhr wurde der Polizei Schifferstadt ein Diebstahl in einem Supermarkt im Ortsteil Böhl mitgeteilt. Vor Ort stellten die Beamten zwei Frauen im Alter von 39 und 32 Jahren sowie zwei Kinder fest. Bei beiden Frauen wurde ein manipulierter Kinderwagen festgestellt, welche zur Entwendung von Waren eingesetzt wurde. Der Wert der gestohlenen Waren beläuft sich auf ca. 390 EUR. Die zwei Kinderwagen wurden sichergestellt.

