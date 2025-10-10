Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - versuchte Einbruchsserie aus Kfz

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 09.10.2025, gegen 04:50 Uhr bis 05:50 Uhr wurden in der Haardstraße in Bobenheim-Roxheim soweit bislang bekannt sieben Personenkraftwagen beschädigt. Ein bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannter Täter schlug an den Fahrzeugen die Heckscheibe ein und durchwühlte den Innenraum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet. Neben einem Personenkraftwagen konnte ein Holzpfahl als mutmaßliches Tatmittel aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

